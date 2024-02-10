منافسة سعودية شرسة على قائد تأهل نيجيريا إلى نهائي أمم إفريقيا

أحد أفضل اللاعبين في البطولة

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أصبح ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا، أحد أقوى المرشحين للانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

نجم باوك يقدم مستويات مبهرة مع النسور الخضر خلال أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار حاليًا، ويعتبر أحد أهم الأسباب لتأهل بلاده إلى النهائي لمواجهة أصحاب الأرض.

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الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، قال إن مستويات إيكونج لفتت أنظار العديد من الأندية السعودية التي تابعت البطولة للبحث عن أهداف محتملة بالميركاتو المقبل.

وأشار إلى أن تألق اللاعب البالغ من العمر 30 سنة لا يقتصر فقط على المستوى الدولي مع بلاده، بل يمتد كذلك إلى فريقه الحالي باوك اليوناني، حيث يساهم في تصدر باوك للدوري اليوناني ويقوده لتحقيق نتائج جيدة بدوري المؤتمر الأوروبي.

وقال رومانو إن قلب الدفاع النيجيري يشعر بالسعادة في باوك، ولكن هذا لن يمنع الأندية السعودية من متابعته تمهيدًا لضمه بعد نهاية هذا الموسم.

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جدير بالذكر أن إيكونج بدأ مسيرته مع شباب فولهام قبل الانتقال إلى الفريق الرديف في توتنهام، وخاض عدة تجارب في هولندا وبلجيكا والنرويج وإيطاليا ولعب لواتفورد قبل انتقاله لباوك.

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