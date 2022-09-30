منافسة بين ليفربول وآرسنال على ضم إبراهيم عادل

نجم بيراميدز قد يزامل محمد صلاح في ليفربول

أكدت تقارير صحفية على أن إبراهيم عادل جناح نادي بيراميدز، دخل ضمن اهتمامات فريق ليفربول الإنجليزي، من أجل التعاقد معه خلال الفترة القادمة.

ليفربول يتابع إبراهيم عادل

وأشار موقع "90min" إلى أن ليفربول أبدى إعجابه بالإمكانيات التي يمتلكها الجناح المصري إبراهيم عادل، بعد مستواه المميز رفقة بيراميدز خلال السنوات الماضية، هذا بجانب ظهوره مع منتخب مصر الأولمبي.

وأضاف الموقع أن عادل وجد اهتمامًا من بعض الأندية الأوروبية خلال العام الماضي، أبرزهم كان نادي نوردسجلايند الدنماركي، والذي حاول بالفعل التعاقد معه في الصيف الماضي.

النادي الدنماركي قدم عرضًا وصل قيمته إلى حوالي 2 مليون جنيه إسترليني، ولكن بيراميدز طلب الحصول على 5 مليون إسترليني من أجل إتمام الصفقة، لتتوقف المفاوضات.

آرسنال ينافس ليفربول على عادل

وأكد الموقع على أن ليفربول يجد منافسة من جانب أندية آرسنال وبرينتفورد وبرايتون ونوتنجهام فورست، من أجل ضم إبراهيم عادل.

اهتمام الأندية الإنجليزي بالتعاقد مع عادل، سيجعل مسؤولي ليفربول يتحركون سريعًا من أجل التعاقد معه، حيث هناك مؤشرات لتقديم عرض رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويريد ليفربول التعاقد مع عادل، على أن تتم إعارته إلى أحد الأندية الأوروبية الأخرى حتى نهاية الموسم، لكي يتمكن من استخراج تصريح العمل للمشاركة بالدوري الإنجليزي الممتاز.