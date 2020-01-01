منافسة بين ريال مدريد وبرشلونة على جوهرة ليون

صراع قوي منتظر على الشاب الفرنسي

أشارت تقارير صحفية، إلى وجود اهتمام من ريال مدريد وبرشلونة، بلاعب ليون الفرنسي ريان شيركي.

ووفقاً لصحيفة كالتشيو ميركاتو، فإن قطبي الكرة الإسبانية يبحثان عن المواهب الشابة لتدعيم صفوفهما خلال الفترة المقبلة.

وقامت إدارة برشلونة بالتوقيع مع الثنائي الشاب بيدري وترينكاو، بينما تعاقد الميرينجي مع الشاب البرازيل رينير جيسوس ويتفاوض مع أوديجارد.

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وأكدت الصحيفة الإيطالية، إلى وجود اهتمام من برشلونة وريال مدريد بالشاب صاحب الـ 16 عاماً، بالإضافة إلى رغبة من يوفنتوس في الحصول على اللاعب الفرنسي.

ويلعب شيركي، رفقة منتخب فرنسا تحت 16 عاماً منذ سبتمبر 2018 وشارك معهم في مباراتين.

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وشارك صانع الألعاب الشاب هذا الموسم مع الفريق الأول في ليون في 12 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

أما على مستوى دوري أبطال أوروبا للشباب، شارك شيركي في أربع مباريات سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع هدفاً.