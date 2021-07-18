منافسة بين الهلال والاتحاد أفضل لاعبي "العرب"

الاتحاد الأقرب لحسم الصفقة لصالحه

مازالت محاولات ناديي الهلال والاتحاد وغيرهما من الأندية السعودية، للظفر بأفضل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

الهلال أبرم صفقتين حتى الآن بالتعاقد مع حمد اليامي من القادسية، والمالي موسى ماريجا مهاجم بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينما نجح الاتحاد في التعاقد مع البرازيلي إيجور كورونادو من الشارقة الإماراتي.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن ناديي الاتحاد والهلال يرغبان في ضم حارس منتخب السعودية للشباب أسامة المرمش، لاعب نادي التعاون، خلال فترة الانتقالات الجارية.

المرمش قدم مستوى مميز للغاية مع المنتخب السعودي، خلال كأس العرب للشباب التي أقيمت في مصر مؤخرًا، حيث كان أحد أهم الأسباب وراء تتويج الأخضر باللقب.

وأضافت الصحيفة أن ناديي الهلال والاتحاد تقدما بعروض شفهية لوكيل أعمال اللاعب، بهدف الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد عرض نادي الاتحاد هو الأقوى خلال الوقت الحالي، حيث سيحسم المرمش مستقبله الاحترافي خلال الأيام القليلة المقبلة.

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يذكر أن المرمش حصل على جائزة أفضل حارس عربي شاب في البطولة العربية لمنتخبات الشباب، التي أقيمت في مصر، وتوج بها الأخضر بعد الفوز على الجزائر بالمباراة النهائية.