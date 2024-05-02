منافسة الأهلي تزداد صعوبة .. صدمة في الاتحاد بسبب عبدالرزاق حمدالله وأحمد حجازي

ضربة قوية في الاتحاد..

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تلقى نادي الاتحاد السعودي، صدمة "مزدوجة"؛ في ظل صراعه الشرس مع ناديي الأهلي والتعاون، على المركز الثالث في دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الاتحاد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون "الرابع"، ونقطتين عن الأهلي "الثالث"، والذي يملك مباراة مؤجلة.

ووفقًا للإعلامي الرياضي علاء سعيد، غاب المدافع المصري أحمد حجازي، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، عن التدريبات الجماعية للعميد الاتحادي، مساء اليوم الخميس.

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سعيد كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن غياب حجازي وحمدالله، عن تدريبات نادي الاتحاد؛ يأتي بسبب معاناتيهما من الإصابة.

وأكد الإعلامي الرياضي المقرب من البيت الاتحادي، على أنه بنسبة كبيرة جدًا، سيغيب الثنائي المصري والمغربي، عن مباراة العميد أمام أبها، غدًا الجمعة.

جدير بالذكر أن الاتحاد، يحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، في التاسعة من مساء غدٍ الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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