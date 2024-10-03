مميزات جديدة وتطوير ملحوظ.. كيف حافظت EA على نجاحها في EA FC 25؟

اللعبة ستوفر متعة كبيرة لعشاق كرة القدم الذين يحبون اللعب مع الفرق الحديثة

ارتفعت أرباح شركة EA Sports FC، بفضل النجاح الكبير لنمط "Ultimate Team"، في لعبة EA FC الذي يعيد تجسيد تجربة ألبومات ملصقات "Panini" بشكل مربح.

ورغم سيطرة EA على السوق، في ظل تراجع أداء لعبة "eFootball" من كونامي وعدم وجود لعبة "فيفا" جديدة في الأفق القريب، قدمت الشركة مميزات جديدة مثيرة للاهتمام في EA FC 25.

فبعد أن كانت تقنية "HyperMotion2" العام الماضي محط التركيز، تأتي الآن تقنية "FC IQ" لتعزز الجانب الاستراتيجي للعبة من خلال إتاحة التحكم الدقيق في أسلوب اللعب العقلي للاعبين.

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وأصبح بإمكان المستخدمين الآن تعديل أسلوب البناء الدفاعي والهجومي، وتحديد أدوار كل لاعب داخل المستطيل الأخضر، مع تصرفات متطورة جدًا باستخدام الذكاء الاصطناعي خلال المباريات.

ومع استحداث الوضع الجديد "Rush"، وهو نمط لعب خماسي سريع يتطلب تركيزًا كبيرًا وتمريرات سريعة، فتحت اللعبة مجالا جديدًا أمام محبي اللاعبين الذين يتمتعون بمهارات في الحركات الفنية مثل المراوغات.

كما أن التحسينات في الرسومات والحركة جعلت اللاعبين يتحركون بمرونة وديناميكية ملحوظة، فحينما تلعب بآرسنال تجد بوكايو ساكا وكأنه نفس الشخص تمامًا الذي تشاهده في المباريات الحقيقية، كما يتمتع كيفين دي بروين بنفس دقته في التمرير والتسديد، وكذلك مراوغات فينيسيوس جونيور تحاكي نفس حركات النجم البرازيلي في الحقيقة.

ولا تعتبر "EA Sports FC 25" قفزة ثورية، ولكنها تطور طبيعي لمستوى EA FC 24، ورغم أن بعض الميزات الجديدة تتطلب التعمق في إعدادات ما قبل المباراة، إلا أن اللعبة ستوفر متعة كبيرة لعشاق كرة القدم الذين يحبون اللعب مع الفرق الحديثة.