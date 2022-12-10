"ممنوع التصوير" و"أين البرازيل!" .. ملكة جمال كرواتيا تثير الجدل

هيثم محمدهيثم محمد
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Ivana KnollGetty Images
ثقافةكرواتيا vs البرازيلكرواتياالبرازيلكأس العالم

الفتاة الكرواتية الشهيرة تجذب الانتباه في مونديال قطر

أثارت العارضة إيفانا كنول الجدل في مدرجات مباراة بلادها كرواتيا ضد البرازيل لحساب ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

كنول التي تحضر ثالث مونديال لها عقب التواجد في البرازيل 2014 وروسيا 2018 أصبحت من أشهر مشجعي النسخة الحالية بحضورها الدائم لمساندة بلادها.

وتواجدت الكرواتية في مدرجات ملعب "المدينة التعليمية" مساء الجمعة، ولكن بحسب تصريحات لها مع "بيلد" تم منع الجماهير من التصوير معها عكس العادة قبل المباراة.

وأبدت كنول سعادتها بالتواجد في قطر وشعورها بالارتياح في البلاد، مؤكدة أنها ستستمر في حضور فعاليات البطولة حتى المباراة الأخيرة حتى لو غابت عنها كرواتيا.

واستفزت العارضة في مقاطع فيديو الجمهور البرازيلي عقب اللقاء وقالت: "أين البرازيل؟"، كما فعلت قبل لقاء اليابان عندما نشرت صوراً وهي تأكل الطعام الشعبي للبلاد "السوشي".

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  • 53320فرنسا، 2018
  • 39049ألمانيا، 2014
  • 74796إسبانيا، 2010
  • 26334إيطاليا، 2006
193499 الأصوات
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