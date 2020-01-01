ممنوع البصق والكلام.. ضوابط صارمة لعودة الكرة من جديد

النشاط في طريقه للعودة بمختلف أنحاء العالم

تستعد كرة القدم للعودة إلى الحياة من جديد، بعدما توقفت بشكل كامل في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا وتحوله لوباء عالمي.

كوريا الجنوبية كانت من أوائل الدول التي أصابها الفيروس بشكل كبير مع الصين، مما تسبب في حالة شلل بمختلف الأنشطة خاصة الرياضة.

صحيفة "ديلي ميل" أكدت أن الدوري الكوري سيعود من جديد، في 8 مايو القادم، مع وضع ضوابط صحية للاعبين للحد من انتشار الفيروس مرة أخرى في البلاد.

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وأشارت إلى أن المباراة الافتتاحية بعد العودة للنشاط مرة أخرى ستكون بين جيونبوك موتورز وسوون بلووينج، عقب انتظام جميع اللاعبين في الدوري الكوري بالتدريبات هذا الأسبوع.

وتنص اللوائح التي وضعها الاتحاد المحلي هناك للحفاظ على التباعد الاجتماعي، بعدم تحدث اللاعبين مع بعضهما البعض على أرض الملعب طوال أي مباراة.

وتم منع اللاعبين كذلك من التحدث مع طاقم الحكام أو القيام بالبصق على الأرض، كما يجب ارتداء المدربين أقنعة طبية واقية، وإقامة جميع المباريات بدون جمهور.

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ومن جانبه اعترض كيم دو هيوك قائد فريق إنتشون يونايتد على لائحة عدم تحدث أي لاعب مع زميله أو الخصم، حيث يعتبرها مستحيلة التطبيق على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن الدوري الألماني هو أول مسابقة أوروبية تم إعلان عودتها من جديد، حيث من المقرر استئنافه يوم 9 مايو القادم في حالة موافقة الحكومة.