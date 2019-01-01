الانتقالات
الانتقالات

ممفيس ديباي يحدد وجهته المستقبلية

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Getty Images
الهولندي قد يرحل عن صفوف ليون بنهاية الموسم!
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد الجناح الهولندي، ممفيس ديباي، لاعب ليون الفرنسي، رغبته في اللعب لكبار الكرة الأوروبية.

وسبق لديباي أن لعب لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي لموسم ونصف، ليرحل لصفوف ليون منتصف موسم 2016-17.

اللاعب أظهر في أكثر من مرة طموحه من أجل اللعب لكبار القارة العجوز، ليؤكدها مرة أخرى في حديثه لمجلة "هيلدين".

الجناح الهولندي علق قائلاً: "ليون نادي كبير، لكن ليس من ضمن أفضل 5 في أوروبا، أريد أن ألعب لنادي مثل ريال مدريد، برشلونة، تشيلسي، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، بايرن ميونيخ".

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ولا يعيش اللاعب أوقاتًا سعيدة في الفريق الفرنسي، حيث لعب عددًا من مباريات الموسم الحالي كبديل.

وساهم ديباي في تأهل ليون في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وسيلتقي برشلونة في دور الـ16.

وصنع ديباي 12 وسجل 6 في 28 مباراة هذا الموسم، والذي قد يكون الأخير له بقميص الأسود الفرنسية.

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