ممفيس ديباي يحدد وجهته المستقبلية
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
أكد الجناح الهولندي، ممفيس ديباي، لاعب ليون الفرنسي، رغبته في اللعب لكبار الكرة الأوروبية.
وسبق لديباي أن لعب لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي لموسم ونصف، ليرحل لصفوف ليون منتصف موسم 2016-17.
اللاعب أظهر في أكثر من مرة طموحه من أجل اللعب لكبار القارة العجوز، ليؤكدها مرة أخرى في حديثه لمجلة "هيلدين".
الجناح الهولندي علق قائلاً: "ليون نادي كبير، لكن ليس من ضمن أفضل 5 في أوروبا، أريد أن ألعب لنادي مثل ريال مدريد، برشلونة، تشيلسي، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، بايرن ميونيخ".
أسطورة يونايتد: لا أعتقد أن سولشار سيبقى
ولا يعيش اللاعب أوقاتًا سعيدة في الفريق الفرنسي، حيث لعب عددًا من مباريات الموسم الحالي كبديل.
هذا ما حلمت به جماهير ميلان منذ زمن بعيد! 😍— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 29, 2019
من أول تسديدتين له على المرمى.. بياتيك أحرز أول ثنائية له بقميص الروسونيري 🔴⚫️
ميلان 2 × نابولي 0 pic.twitter.com/bc82mrwUit
وساهم ديباي في تأهل ليون في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وسيلتقي برشلونة في دور الـ16.
وصنع ديباي 12 وسجل 6 في 28 مباراة هذا الموسم، والذي قد يكون الأخير له بقميص الأسود الفرنسية.