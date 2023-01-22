ممر شرفي وتكريم لبوسكيتس.. احتفالات لبرشلونة قبل لقاء خيتافي

أجواء احتفالية لأبطال السوبر الإسباني

احتفل لاعبو برشلونة بفوزهم بكأس السوبر الإسباني، مع مدربهم تشافي هيرنانديز، قبل انطلاق مباراتهم الأولى في الدوري الإسباني بعد اللقب أمام خيتافي.

كتيبة تشافي هيرنانديز، تمكنت من تحقيق أول ألقاب الموسم بالفوز بكأس السوبر الإسباني بثلاثية على ريال مدريد.

وقبل بداية المباراة، سادت أجواء احتفالية، وقفز لاعبو برشلونة لالتقاط صور تذكارية بأرض كامب نو، بعدما عبروا الممر الشرفي الذي قدمه لاعبي خيتافي.

كما ظهروا برفقة أطفال من الجالية الصينية في كتالونيا، مرتدون أسمائهم بالتهجئة الصينية، احتفالًا بالعام الصيني الجديد.

وقدم رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، قميصًا تذكاريًا للاعب خط الوسط سيرجيو بوسكيتس، بإسمه ويحمل رقم 700، بعد تخطيه 700 مباراة مدافعًا عن النادي الكتالوني.