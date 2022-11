ممر شرفي من الخيول والجمال .. استقبال خاص لكبار الشخصيات في افتتاح مونديال قطر

كما جاءت تصميمات استادات كأس العالم قطر 2022 بطابع خاص بالثقافة العربية القطرية، فإن الافتتاح سيكون كذلك، والبداية باستقبال كبار الشخصيات بطريقة عربية مميزة.

حفل افتتاح المونديال سينطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت العاصمة القطرية "الدوحة"، قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية بين منتخب قطر ونظيره الإكوادوري.

ووفقًا للصحفي في "نيويورك تايمز" طارق بانجا فإن دخول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكبار الشخصيات الحاضرة للحفل، سيكون عبر ممر شرفي من الجمال والخيول العربية، قبل الوصول للمدخل الخاص بهم في استاد البيت.

The emir, Gianni and the other dignitaries at the World Cup opener will sweep past this line of armed men on horseback and lineup of camels before entering through their special entrance. pic.twitter.com/OYsyCpPQT2