ممثل أمريكي شهير يعطي رونالدو الحل للهروب من جحيم مانشستر

الكل يبحث عن وجهة البرتغالي القادمة

دعا الممثل الأمريكي ويل فيريل الذي يشارك في ملكية نادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الانضمام إلى الفريق، على خلفية المشاكل التي يواجهها البرتغالي في فريقه مانشستر يونايتد والتي أفضى بها في حوار مثير مع بييرس مورجان.

فيريل قال في تصريحات لـ"توك سبورت": "هيا لتلعب في لوس أنجلوس.. نرحب بك، لا نستطيع دفع ذلك الرقم الباهظ الذي تتقاضاه، ولكن لدينا ملاعب جولف وشطآن رائعة.. فقط حاول فعل الأمر".

انطلاقًا من نقطة ملاعب الجولف على وجه التحديد، قد تؤدي تلك الخطوة من رونالدو إلى التزامل مع زميله السابق في ريال مدريد، جاريث بيل.

مشكلات رونالدو مع مانشستر يونايتد فتحت باب الجدل على مصراعيه حول الوجهة التي تنتظر البرتغالي بعد العودة من كأس العالم.

ولكن ما لا شك فيه، هو أن أداء البرتغالي في المونديال سيلعب دورًا كبيرًا في مسألة الوجهة المرجحة التي ستخلصه من جحيم إريك تين هاج.