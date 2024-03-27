مليون يورو تكفي؟.. حيلة قانونية تؤمن حرية "المُغتصب" داني ألفيش خارج السجن!

عام كامل على الأقل خارج السجن

تلقى النجم البرازيلي داني ألفيش أنباء سارة، بعد مغادرته محبسه في إسبانيا، كإجراء مؤقت بعدما دفع الكفالة في القضية التي أيدن خلالها باغتصاب فتاة في ملهى ليلي بإسبانيا.

وكانت محكمة برشلونة، قضت الأسبوع الماضي، بالإفراج المشروط عن ألفيش، في قضية الاغتصاب المتهم فيها، بكفالة قدرها مليون يورو، ونجح في سدادها مؤخرًا.

وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 14 شهرًا التي يخرج فيها ألفيش من السجن، بعد أن تم القبض عليه بتهمة الاعتداء الجنسي في يناير 2023، وصدر حكم بحبسه لمدة 4 سنوات ونصف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الإفراج المشروط عن ألفيش سيجعله حرًا خارج السجن لفترة لن تقل عن عام، تقوم خلالها السلطات القضائية بنظر الاستئناف الذي تقدم به.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن نتيجة الاستئناف لن يتم الإعلان عنها في وقت قريب، وقد يتجاوز الأمر 12 شهرًا، وذلك بناء على النص الصادر من محكمة الاستئناف في برشلونة".

وأوضحت "ماركا"، أن القضية لازالت مفتوحة في الوقت الحالي، وقد لا يتم إغلاقها مرة أخرى في المستقبل القريب، خصوصًا مع وجود ملابسات كبرى تتعلق بموقف اللاعب والضحية.