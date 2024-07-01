بـ"71 مليون ريال" .. الاتحاد يختار خليفة مارسيلو جاياردو

جديد ملف مدرب نادي الاتحاد "القادم"..

يجهز نادي الاتحاد السعودي، عرضًا ضخمًا؛ لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2024-2025.

الاتحاد قرر "إقالة" الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب سوء النتائج، إلى جانب خلافاته المستمرة مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة "سكاي سبورتس"، اختيار الإدارة الاتحادية، الثنائي البرتغالي ماركو سيلفا والإيطالي ستيفانو بيولي؛ للتعاقد مع أحدهما في صيف العام الحالي.

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الشبكة العالمية كشفت مساء اليوم الإثنين، عن أن نادي الاتحاد حدد راتبًا سنويًا يُقدر بـ15 مليون جنيه إسترليني "71 مليون ريال سعودي"، لمدربه الجديد الذي سيتعاقد معه بشكل رسمي.

بيولي لا يرتبط بعقد مع أي فريق - حاليًا -، بعد الرحيل عن العملاق الإيطالي ميلان، بينما يتولى سيلفا - الذي كان هدفًا سابقًا للأهلي السعودي - القيادة الفنية لنادي فولهام الإنجليزي.

جدير بالذكر أن العميد الاتحادي، ودع الموسم الرياضي الماضي 2023-2024 بـ"صفر ألقاب"، مع احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ليفقد فرصة المشاركة في كأس السوبر المحلي وأي بطولة قارية.