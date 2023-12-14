"35 مليون برازيلي يدعمون الاتحاد أمام الأهلي" .. ورومارينيو يعلن عن وجهته القادمة

مفاجآت كبرى يكشف عنها رومارينيو قبل قمة الاتحاد والأهلي

أعرب النجم البرازيلي رومارينيو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، عن حماسه الكبير لمواجهة الأهلي المصري، مساء اليوم الجمعة.

الاتحاد يواجه الأهلي، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

رومارينيو قال في تصريحات نقلتها صحيفة "bolavip": "أنا واثق من أن هناك 35 مليون مشجع برازيلي، يساندون العميد الاتحادي، في مسابقة كأس العالم للأندية".

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وأشار إلى أن هؤلاء المشجعين؛ هم من أنصار نادي كورينثيانز البرازيلي؛ حيث هناك علاقة شخصية معهم، منذ أن لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة من 2012 إلى 2014.

وعن إمكانية العودة إلى كورينثيانز من جديد.. رد رومارينيو قائلًا: "بالتأكيد"؛ الأمر الذي وصفته الصحيفة بأنها إشارة إلى إدارة النادي، للاستعداد لضمه رسميًا.

وأعلنت الصحيفة، أن عودة رومارينيو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي كورينثيانز البرازيلي؛ ستكون في صيف عام 2024، بعد نهاية عقده مع الفريق الاتحادي.