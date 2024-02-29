مليار يورو .. ماكرون يستغيث ويطلب المساعدة بسبب مبابي

اجتماع مؤثر على مسار الكرة الفرنسية

المزيد من الكواليس تخرج بعد الاجتماع الهام الذي عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بقصر الإليزيه.

ماكرون وجه دعوة العشاء لمبابي، بحضور ناصر الخليفي رئيس باريس والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وبعض اللاعبين بالفريق الفرنسي، بوجود تكهنات حول السبب الحقيقي وراء هذا الاجتماع.بوجود تكهنات حول السبب الحقيقي وراء هذا الاجتماع.

صحيفة "as" الإسبانية، قالت إن العشاء الذي أقيم الثلاثاء الماضي، تحول إلى اجتماع لتسوية جوانب مختلفة بالكرة الفرنسية، بتواجد فنسنت لابرون رئيس رابطة الدوري المحلي، الذي حاول إيجاد بعض الحلول الاقتصادية تمهيدًا لرحيل مبابي.

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وفي سياق متصل قالت صحيفة "ليكيب" إن الخليفي والمسؤولين عن الدوري الفرنسي بشكل عام، يريدون زيادة في حقوق البث التلفزيوني، لتجنب حدوث أي هزة تؤثر على أسس كرة القدم الفرنسية، بالإضافة لتفادي أي مشكلة واردة من حقوق اللعب المالي النظيف.

وشهد الاجتماع وجود مطالب موجهة إلى القناة الناقلة للدوري الفرنسي للمساهمة في حل الأزمة المحتمل حدوثها بعد مغادرة النجم الاول للمسابقة.

ومن جانبه توصل ماكرون لاتفاق بالحصول على استثمار بقيمة مليار يورو على الأراضي الفرنسية، من أجل وصول قيمة البث التلفزيوني عند 900 مليون يورو، وهو رقم قريب من الذي طلبه فنسنت لابرون.

جدير بالذكر أن الوجهة الأقرب لمبابي في حالة تأكد رحيله عن باريس، ستكون ريال مدريد الذي حاول ضمه أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية.