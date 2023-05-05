مليار و150 مليون يورو .. رقم قياسي جديد للبث في إنجلترا!

أرقام مذهلة في موسم واحد فقط!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود تعاقد جديد من أجل بث دوري الدرجة الأولى الإنجليزي والتشامبيونشيب خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إنديبندنت" والتي أكدت أن شبكة "سكاي سبورت"، قد نجحت في التوقيع على عقد قيمته حوالي مليار و150 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن العقد الجديد سيسمح للشبكة الإنجليزية ببث أكثر من ألف مباراة في الموسم الواحد، بداية من موسم 2024/25.

وستكون مدة العقد الجديد خمس سنوات وسيتم بثه عبر التلفاز ومنصة خاصة عبر الإنترنت، مما يعني أن غالبية المباريات سيتم بثها عكس ما كان يحدث سابقًا.

جدير بالذكر أن تقارير سابقة كانت قد أكدت أن إجمالي حقوق الدرجة الأولى في إنجلترا والتشامبيونتشيب تبلغ حوالي 500 مليون يورو في الموسم الواحد.