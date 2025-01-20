نجم كرة السلة السابق: مايكل جوردان كان سيتغلب على رونالدو في هذا الرقم

ماذا قال سكوتي؟

ما زال الجدل مستمرًا حول "من هو أفضل الرياضيين في كل العصور والأكثر شهرة في تاريخ الرياضة؟".

ويرى كثيرون أن أسطورة كرة السلة مايكل جوردان هو الأفضل على الإطلاق، مشيرين إلى أنه "بعد 22 عامًا من اعتزاله، لا يمر أسبوع دون أن يظهر اسمه في أي نقاش صحفي وبين المشجعين".

هذا الأمر يتفق معه سكوتي بيبن، رفيق مايكل جوردان في الحقبة التاريخية لفريق شيكاغو بولز، الذي فاز معه بـ6 ألقاب في الدوري الأمريكي للمحترفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد سكوتي في بودكاست PBD، أن جوردان كان سيتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو، لو كانت وسائل التواصل الاجتماعي موجودة في التسعينيات.

وأضاف: "سأكون صادقًا، لو كانت وسائل التواصل الاجتماعي موجودة في عصرنا، فمن المحتمل أن يكون جوردان قد ضاعف رقم كريستيانو".

ويعد كريستيانو رونالدو أحد أفضل لاعبي كرة القدم على الإطلاق، ويملك بالفعل 648 مليون متابع على موقع إنستجرام (الأعلى).