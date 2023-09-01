"ملك مقاطع تيك توك الحزينة" .. الأهلي يتخلص من أحد محترفيه!

أحد نجوم الأهلي أصبح خارج حسابات يايسله

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حسم النادي الأهلي موقف أحد نجومه المحترفين، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا لتهيئة قائمته للموسم الحالي 2023-2024.

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وأشار الإعلامي وليد سعد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إلى أن المقدوني إزجان أليوسكي الظهير الأيسر للأهلي، لم يغادر رفقة بعثة الفريق إلى الأحساء لمواجهة الفتح.

وأضاف سعد أنه تم التأكد من أن أليوسكي رحل عن فريق النادي الأهلي، بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة الألماني ماتياس يايسله.

ورد أحد متابعي سعد على الخبر قائلًا: "أخيرًا"، ليرد آخر عليه: "يا ويلك ترا فيه ناس متأثرين بمقاطع التيك توك الحزينة".

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وشهدت الفترة الماضية قيام عددًا من جماهير الأهلي، بنشر مقاطع فيديو لأليوسكي عبر تطبيق "تيك توك" عن مشوار اللاعب مع الراقي، مؤكدين على أنه يستحق الاستمرار وليس الرحيل!

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