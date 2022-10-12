ملك بجوار ملك.. ميسي يقابل جون سنو!

"ملك يظهر في الصورة مع ملك"، هكذا تعاملت جماهير مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي انتشرت لنجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي رفقة الممثل الإنجليزي كيت هارينجتون.
حيث التقى ميسي ببطل المسلسل العملاق "لعبة العروش" في مدرجات حديقة الأمراء حيث تعادل فريقه مع بنفيكا بنتيجة 1-1 يوم أمس، والتقط كيت صورة له مع ليونيل وزوجته أنتونيلا.
وانتشرت العديد من التعليقات الإيجابية حول ميسي وكيت، الذي مثل شخصية "جون سنو" في مسلسل "لعبة العروش" ونال استحسان الكثير من المتابعين.
حيث لقب "جون سنو" في المسلسل بـ "ملك الشمال"، وبالتالي فإن أنصار ميسي تعاملوا مع الصورة على أنها ظهور لملك مع الآخر.Antonela Roccuzzo Instagram
وغاب المهاجم الأرجنتيني عن لقاء دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا في باريس بسبب الإصابة، لكنه كان حاضرًا في حديقة الأمراء لمشاهدة المباراة إلى جانب زوجته أنتونيلا.
وأصيب ميسي في المباراة الثالثة لفريق باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي ضد بنفيكا واستبعد من تشكيلة الجولة الرابعة.
ووصف باريس سان جيرمان الإصابة بأنها "انزعاج صغير في ربلة الساق"، لذا فمن غير المرجح أن يغيب الساحر الأرجنتيني عن الكثير من المباريات.
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