ملك العارضة يعود .. أرقام ميسي ضد موناكو في الدوري الفرنسي

ما الذي قدّمه ليونيل ميسي أمام موناكو في الدوري الفرنسي؟

عجز ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، على إنقاذ فريقه ومنحه الانتصار في مواجهة موناكو بالدوري الفرنسي.

وتعادل باريس سان جيرمان بهدف لمثله ضد موناكو في مباراة شارك فيها ميسي حتى الدقيقة 87.

وواجه باريس سان جيرمان طوفان من هجمات موناكو ولم ينقذه سوى ركلة جزاء من نيمار.

ما الذي قدّمه ليونيل ميسي ضد موناكو في الدوري الفرنسي؟

ولم يسجل أو يصنع ميسي أي هدف في المباراة، بل حتى لم يسدد أي كرة على المرمى، بينما ضرب العارضة في مناسبة وسدد كرة خارج المرمى، وتسديدة أخيرة ضربت في الدفاع.

ونجح البرغوث في 4 مراوغات من أصل خمس محاولات، كما خلق فرصة واحدة فقط سانحة للتسجيل.

أما عرضيات ميسي فكانت سيئة للغاية، إذ حاول مرتين لكن بصورة خاطئة كما أن تمريرة واحدة فقط طولية وصلت إلى لاعب من باريس سان جيرمان.

وخسر صاحب الخمس كرات الذهبية الكرة 15 مرة، كما فاز بسبع ثنائيات فقط من أصل 13 مرة.