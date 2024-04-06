ملك الخداع.. احذروا قرارات جوارديولا في فانتازي الدوري الإنجليزي

احذر من الأقرع!

فاجأ المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، جمهور فريقه بقرار إبقاء هداف الفريق إرلينج هالاند، إلى جوار صانع الألعاب الأول كيفين دي بروينه، على مقاعد البدلاء في المباراة السابقة أمام أستون فيلا.

وعلى الرغم من قرار جوارديولا الجريء، فاز فريقه بسهولة بنتيجة كبيرة (4-1)، وسط تألق كبير لفيل فودين ورودري، فالأول سجل هاتريك، والثاني سجل هدفًا وصنع آخر.

وبكل تأكيد، تؤثر تلك القرارات المفاجئة على خطط متسابقي فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، وتربك ترتيباتهم للجولات المتعاقبة.

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مباراة سهلة وقرارات صعبة

وعلى الرغم من فرصة الفريق في تخطي مباراة كريستال بالاس بسهولة، فإن المتسابقين في فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، يحتارون حول موقف هالاند ودي بروينه، وكذلك فودين نفسه.

فمن المعروف عن المدرب بيب جوارديولا، أنه من الممكن جدًا أن يضع لاعبا على دكة البدلاء، في المباراة التالية رغم تألقه الشديد في المباريات السابقة، لذلك فإن توهج فودين وتسجيله لهاتريك لا يضمن له البدء أساسيًا في مباراة كريستال بالاس.

ولكن ننصح بوضع فودين أساسيًا في التشكيلة على كل حال، ولكن إذا كنت لا تملكه في تشكيلتك، ولديك لاعبين مثل بوكايو ساكا أو سون هيون مين، فلا تتسرع ببيعهما من أجل فودين.

وكذلك الحال بالنسبة لهالاند ودي بروينه، فإننا ننصح بوضعهما أساسيين في التشكيلة، لتزايد فرصهما في التألق والتسجيل أو الصناعة في مباراة كريستال بالاس.

ولكن تبقى كل هذه الأفكار، مجرد احتمالات، ولا يمكن أبدًا التنبؤ بما يدور في عقل جوارديولا، ويعد هذا الارتباك جزءًا أساسيًا من إثارة لعبة الفانتازي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية.

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