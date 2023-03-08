ملف تعاقدات مثير .. برشلونة يُحدد صفقاته لسوق الانتقالات الصيفية 2023

برشلونة جاهز لسوق الانتقالات الصيفية القادم

وضع نادي برشلونة خطته في ملف تعاقدات كرة القدم لسوق الانتقالات الصيفية القادم، من أجل الوقوف على الصفقات التى يحتاجها الفريق ووضع أكثر من أسم لعمليات التفاوض الشاقة، وللتأكد من عدم تخطى سقف الرواتب المحدد للنادي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن النادي الكتالوني وضع مركز الظهير الأيمن كأولوية خاصة من أجل دعمه، ويأتي خوان فويث، ظهير فريق فياريال كأبرز الأسماء المطلوبة لسد ثغرة الدفاع، وكذلك يضع البرسا في مفكرته كلًا من بنجامين بافارد لاعب بايرن ميونخ أو توماس مونييه ظهير بوروسيا دورتموند.

بينما على الشق الهجومي يستهدف برشلونة التعاقد مع فيتور روكي جناح نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، وينوى البلوجرانا التعاقد مع مدافع جديد مع جود أسماء كبيرة على طاولة النادي مثل إينييغو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو وأيمريك لابورتي مدافع مانشستر سيتي.

بينما في خط الوسط ينتظر النادي قرار سيرجيو بوسكيتس بالتجديد أو الرحيل، لكن يظل أسم مارتن زوبيمندي، متوسط ميدان فريق ريال سوسييداد مطروحًا بشدة على قائمة التعاقدات.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن برشلونة لديه أمل في القيام بالصفقة الأهم وهي استعادة ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان، حيث يترقبون الوضع في حالة إقصاء الفريق الباريسي من دوري أبطال أوروبا.