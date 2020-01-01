ملعب يوفنتوس يمنح النادي أكثر من 100 مليون يورو

عقد جديد بين يوفنتوس وأليانز يمنح الشركة حق رعاية الملعب لـ 10 سنوات إضافية

توصل نادي يوفنتوس إلى اتفاق مع شركة أليانز الراعية لملعبه على عقد جديد يمتد حتى 2030، أي لمدة 10 سنوات إضافية بدءًا من العام الحالي.

وكان يوفنتوس قد امتلك ملعبًا خاصة به بداية من موسم 2011-2012 بعد سنوات طويلة منذ تأسيسه وهو يخوض مبارياته مع ملعب ديلي ألبي الخاص ببلدية تورينو.

وعقب بناء الملعب الخاص وتوقيع عقد الرعاية مع أليانز في 2016، انتعشت خزائن يوفنتوس وأرباحه القادمة من ملعبه الجديد.

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وتطلب ذلك تغيير اسم الملعب من يوفنتوس ستاديوم إلى أليانز ستاديوم ليحمل اسم الشركة الراعية له، ولملعب أليانز أرينا الخاص بأندية ميونخ.

وستشهد الصفقة الجديدة تطورات عاجلة ستظهر غدًا في مواجهة نصف نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وميلان، حيث سيظهر شعار كبير لأليانز على مجموعة التدريب والإحماء الخاصة بالملعب وستستمر لـ 10 سنوات.

وتمتد الصفقة من يوليو 2023 ــ موعد انتهاء العقد الحالي ــ وحتى يونيو من العام 2030، ولن يقتصر الأمر على حق تسمية الملعب فقط، حيث ستشمل الصفقة إبراز أدوات التدريب للفريق الأول وبعض حقوق الرعاية للفريق النسائي"

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يذكر أن يوفنتوس يعد واحد من 3 فرق إيطالية فقط تمتلك ملعبها الخاص، حيث بدأ هو بالأمر في 2011 ثم تبعه كل من أودينيزي وساسولو.