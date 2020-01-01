ملعب جازان يفوز بلقب الأكثر جاذبية في القارة الآسيوية

لاقى الاستفتاء اهتمام سعودي كبير بهذا الملعب الذي يُعد غير معروف لدى الكثيرون

حصد ملعب جازان المنحوت في الصخر جائزة أفضل ملعب بمنظر خلاب في القارة الآسيوية بحسب استفتاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وطرح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي استفتاء الإثنين الماضي حول أفضل 5 ملاعب في القارة، وحصل ملعب جازان على غالبية الأصوات، حيث نال 54%، يليه إستاد خورفكان في الإمارات الذي حصد 44%.

ولاقى الاستفتاء اهتمام سعودي كبير بهذا الملعب الذي يُعد غير معروف لدى الكثيرون في المملكة العربية السعودية، مما شجعهم على دعمه.

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وقال حساب الاتحاد الآسيوي عن الملعب : "هذا الملعب لم يستضف أي مباراة في تصفيات كأس العالم أو دوري أبطال آسيا، ولكنه يحظى باهتمام كبير في السعودية وخارجها؛ وذلك لوقوعه في قلب منطقة جبال الحشر في جنوب المملكة".

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وأضاف : "تم افتتاح هذا الملعب عام 2006 بالاعتماد على تصميم محلي؛ وذلك من أجل منح الفرصة للشباب في منطقة جازان لممارسة كرة القدم، وتطور بعد ذلك ليصبح نقطة جذب كبيرة من خلال حضور الآلاف للمباريات المحلية التي تقام في عطلة نهاية الأسبوع".