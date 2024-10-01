حان وقت العودة .. برشلونة يجهز مفاجأة سعيدة لجماهيره بشأن ملعبه التاريخي "كامب نو"

طلب خاص من الاتحاد الأوروبي

يجهز برشلونة مفاجأة سعيدة لجماهيره، مع بداية العام الميلادي الجديد تتعلق بالعودة إلى الملعب التاريخي للفريق "كامب نو".

ويغيب برشلونة عن لعب مبارياته في ملعبه "كامب نو"، بعدما تم إغلاقه بنهاية شهر مايو من عام 2023، من أجل إجراء أعمال توسعة وتطوير لزيادة عدد المقاعد بميزانية ضخمة بلغت مليار و500 مليون يورو.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة يستعد للعودة إلى ملعب "كامب نو"، بعد انتهاء منافسات الدور الأول من الدوري الإسباني وآخر مباراة في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا الإيطالي والمقررة يوم 29 يناير 2025.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن البارسا سيترك ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في الأسبوع الأخير من يناير 2025، وعلى الأرجح سيكون ذلك خلال مباراة فالنسيا أو خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس يوم 2 فبراير من نفس العام.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة حال تجاوزه مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، سيخاطب اليويفا من أجل إقامة مبارياته القارية في الأدوار الإقصائية على ملعب "كامب نو"، حيث ستقام بحضور يصل إلى 60% من سعة الملعب الكاملة.

ويبني برشلونة توقعات بشأن إيرادات ضخمة يحصل عليها من إعادة تشغيل "كامب نو"، حيث ستزيد سعة الملعب الرئيسية وبالتالي يزيد عدد الحضور الجماهيري والتذاكر الموسمية.