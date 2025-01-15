قبل مواجهة الصين .. المنتخب السعودي يقرر التخلص من "نحس" الجوهرة المشعة!

الأخضر يُواجه الصين في مارس القادم

قرر المنتخب السعودي اختيار ملعب جديد لمواجهته مع الصين في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد "النحس" الذي أصابه في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

الأخضر خاض 3 مباريات ضمن التصفيات في جدة لم يُحقق الفوز في أي منها، حيث اكتفى بالتعادل مع إندونيسيا والبحرين وخسر أمام اليابان، فيما كان قد حقق الفوز خارجيًا على الصين.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن إدارة المنتخب السعودي قررت إقامة مواجهة الصين، في مارس القادم، على ملعب جديد، ولكن الخيار لم يُحسم بعد بين مدينتي الدمام والرياض.

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وأفادت الصحيفة أن ملعب الأول بارك في الرياض وملعبي الأمير محمد بن فهد في الدمام و“إيجو” الخاص بنادي الاتفاق هي الملاعب المرشحة لاستضافة اللقاء، حيث أجرى كلًا من صالح الداود، مدير المنتخب السعودي، ومصعب العلوان، مدير الاتصال، والمدرب سفيان، أحد مساعدي الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر، زيارة ميدانية إلى الملاعب قبل أيام لتقييم جاهزيتها من جميع النواحي واختيار الملعب المناسب للمباراة التي ستقام في الـ20 من مارس القادم.

المنتخب السعودي سيواجه الصين ثم سيطير إلى اليابان لخوض لقاء صعب وحاسم أمام متصدر المجموعة يوم 25 مارس.