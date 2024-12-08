الضحية الثانية بعد ريال مدريد.. المغنية لولا إنديجو تُحرج فريقًا آخر في إسبانيا

تكرار أزمة سانتياجو برنابيو..

تسببت المغنية لولا إنديجو في حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي الإسباني مؤخرًا، بشأن إقامة حفلاتها الغنائية في ملاعب كرة القدم.

ووجد ريال مدريد نفسه في موقف حرج للغاية، بعدما نشرت (لولا) مقطع فيديو تعلن فيه موعد حفلها في ملعب سانتياجو برنابيو يوم 14 يونيو 2025، وذلك رغم منع ريال مدريد من إقامة الحفلات الغنائية، لحين حل مشكلة الضوضاء في الملعب.

نفى ريال مدريد بشكل فوري التزامه بأي حفلات أو مواعيد في الفترة المقبلة، لكن (لولا) الصمت ظهرت في برنامج " La Revuelta" الشهير، وقالت: "لدينا موعد، وهو 14 يونيو. لقد أخبرونا بموعد، نحن لم نختلقه، نحن جميعًا نعمل معًا بطريقة لطيفة لإنجاز هذا دون إزعاج الجيران".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فقد دخلت لولا إنديجو في أزمة جديدة تتعلق بحفل آخر في ملعب نادي إسبانيول (كورنيا إل برات).

وأعلنت المطربة الإسبانية إقامة حفلات لها في 3 ملاعب كبيرة في إسبانيا خلال عام 2025، هي ملعب إشبيلية (لا كارتوخا)، وملعب إسبانيول، وملعب ريال مدريد.

ومع ذلك، نفى نادي إسبانيول في بيان رسمي إمكانية إقامة حفل لولا إنديجو في ملعبه في التاريخ المحدد، وهو 12 يوليو 2025، موضحًا أنه "لا يملك حتى الآن التصاريح اللازمة لتأكيد هذا الحفل".