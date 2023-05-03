ملخص وأهداف مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2022-23

الاتحاد يسقط في اختباره أمام التعاون ولكن مازال متصدرًا للدوري

shahid

خسر فريق نادي الاتحاد أمام نظيره التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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وتجمد رصيد الاتحاد عند 59 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بينما رفع التعاون رصيده إلى النقطة 40 في المركز الخامس بترتيب الدوري.

بدأ التعاون المباراة بشكل أفضل من الاتحاد، حيث نجح فهد الشيدي في اختراق دفاع الاتحاد بالدقيقة 16، ليسدد الكرة بقدمه اليسرى على يمين الحارس مارسيلو جروهي في المرمى.

وأهدر النجم البرازيلي إيجور كورونادو فرصة هدف محقق لنادي الاتحاد بالدقيقة23، بعد تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء، ولكنها مرة بمحاذاة القائم.

وسدد رومارينيو كرة قوية جدًا من خارج منطقة الجزاء، ليتصدى لها راغد النجار حارس مرمى التعاون ببراعة، ويحولها إلى ركلة ركنية بالدقيقة 41.

ونجح فهد الرشيدي في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه أمام الاتحاد بالدقيقة 67 من عمر المباراة، عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، في مرمى العميد.

وقلص المغربي عبد الرزاق حمد الله الفارق بالدقيقة 77 بهدف لصالح نادي الاتحاد، بعد عرضية رائعة وصلت له ليسددها في المرمى.

Shahid