ملحق تصفيات يورو 2020: المباريات، المنتخبات، وطريقة التأهل

سيحدد ملحق تصفيات يورو 2020 المراكز الأربعة الأخيرة المُتاحة للمشاركة في أمم أوروبا 2020، وإليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الملحق

تقترب مراحل التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020 على الإنتهاء، لكننا لن نستطيع معرفة جميع المنتخبات التي ستُشارك في البطولة قبل مارس 2020.

حيث تأهل 20 منتخباً تلقائياً إلى اليورو من خلال التصفيات، مما يترك 4 مقاعد إضافية فارغة تتنافس عليها المنتخبات الآخرى خلال مباريات فاصلة بالملحق.

وفي هذا التقرير يستعرض معكم جول النسخة العربية كل ما تحتاج لمعرفته عن نظام التأهل عن طريق المُلحق، وما هي الصلة بين بطولة دوري الأمم الأوروبية وكأس الأمم الأوروبية.

ما هو ملحق تصفيات يورو 2020؟

جميعنا قد تابعنا التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية والتي على وشك الإنتهاء، وكما نعلم جميعاً أن بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ10 يتأهل مُباشرة إلى يورو 2020، مما يعني أن 20 منتخباً سيتأهل ليتبقى 4 مقاعد شاغرة.

هذه المقاعد الأربعة المتبقية يتم التنافس عليها من خلال مواجهات مُباشرة وفاصلة بين متصدري مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

على عكس السنوات الماضية، والتي كان يتم تحديد المُشاركين في المباريات الفاصلة من خلال أدائهم في التصفيات، فهذا العام سيتم تحديدهم بناءً على ترتيبهم في دوري الأمم.

وسيتم خوض المباريات الفاصلة للملحق في مارس 2020 القادم.

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ما هو نظام ملحق تصفيات يورو 2020؟

كما أشرنا من قبل بوجود 4 مقاعد شاغرة بعد أن يتأهل 20 منتخباً بطلاً ووصيفاً للمجموعات الـ10 بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الاوروبية.

لتأتي المنافسة على الملحق والتي سيشارك فيها 16 منتخباً في مواجهات فاصلة يتم تحديدها على حسب ترتيب كل منتخب في بطولة دوري الأمم الماضية.

والتي تنافست فيها المنتخبات بنظام 4 مجموعات في 4 مستويات مختلفه.

وفي كل مستوى من المستويات الأربعة سيتنافس أبطال المجموعات الأربعة عن طريق المباريات الفاصلة في بطولة مُصغرة تبدأ من نصف النهائي ومن ثم النهائي عن طريق مباراة واحدة بنظام خروج الخاسر.

وستكون طريقة تحديد المواجهات في نصف النهائي لكل مستوى من المستويات عن طريق تحديد مستويات المنتخبات، على أن يتواجه المنتخب الأفضل تصنيفاً على ملعبه ضد الفريق صاحب المركز الرابع في التصنيف، بينما يحل صاحب المركز الثالث في التصنيف ضيفاً على المُصنف في المركز الثاني.

وسيتم تحديد المنتخبات المستضيفة للمباريات النهائية في كل مستوى في قرعة خاصه يوم 30 نوفمبر القادم.

ما هي المنتخبات المؤهلة لملحق كأس الأمم الأوروبية 2020؟

من هنا يصبح الأمر مُعقداً بعض الشئ، ولكن سنحاول شرح الأمر بشكل مُبسط، ونبدأها بأن هناك 16 منتخب سيخوض الملحق المؤهل ليورو 2020 القادم، وهم الـ16 منتخب أبطال مجموعات دوري الأمم الأوروبية الماضية.

ولكن من الطبيعي أن يتأهل أكثر من نصف هذه المنتخبات الـ16 مباشرة عن طريق تصفيات كأس الأمم الحالية، ولذا فالمنتخب الذي يتأهل بالفعل من التصفيات سيحل مكانه المنتخب الذي يليه في التصنيف بمجموعته في دوري الأمم.

وسنستعرض معكم الآن المنتخبات التي ستشارك في ملحق التصفيات بعد أن تأهلت رسمياً بعض المنتخبات عن طريق تصفيات كأس الأمم.

المسار أ: أيسلندا، بلغاريا/إرسائيل/رومانيا، ويلز/سلوفاكيا/أيرلندا/أيرلندا الشمالية.

المسار ب: البوسنة والهرسك، ويلز/سلوفاكيا/أيرلندا/أيرلندا الشمالية.

المسار جـ: أسكتلندا، النرويج، صربيا، بلغاريا/أسريل/رومانيا.

المسار د: جورجيا، مقدونيا، كوسوفو، روسيا البيضاء.

بمجرد الانتهاء من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية سيتم معرفة العشرين منتخب المتأهل مباشرة للبطولة، وسيتم أختيار المنتخبات الأربعة الأولى في كل مسار من المسارات السابقة والتي لم تتأهل عن طريق التصفيات.

التصنيف المسار أ التصنيف المسار ب 1 لم يتحدد بعد 1 البوسنة والهرسك 2 لم يتحدد بعد 2 لم يتحدد بعد 3 أيسلندا 3 لم يتحدد بعد 4 لم يتحدد بعد 4 لم يتحدد بعد

Rank المسار جـ التصنيف المسار د 1 أسكتلندا 1 جورجيا 2 النرويج 2 مقدونيا 3 لم يتحدد بعد 3 كوسوفو 4 لم يتحدد بعد 4 روسيا البيضاء

*تصنيف المنتخبات غير مؤكدة، نظراً لأنه سيتم تعيينها من جديد بحسب المنتخبات التي ستخوض الملحق

**تأهل كلٌا من بلغاريا وأيرلندا الشمالية ورومانيا للمشاركة في التصفيات ولكن لم يتم تأكيد مسارها.

ما هي المنتخبات التي تأهلت إلى يورو 2020؟

تأهل حتى الآن 16 منتخباً عن طريق التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الاوروبية 2020، ولذا فهم لن يُشاركوا في الملحق المؤهل لليورو، وهم المنتخبات التالية: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، بولندا، روسيا، إسبانيا، السويد، تركيا وأوكرانيا.

متى ستبدأ منافسات الملحق المؤهل ليورو 2020؟

ستبدأ مباريات الملحق في يومي 26 و 31 من شهر مارس 2020.

ما هو موعد قرعة الملحق المؤهل لليورو؟

سيتم سحب القرعة يوم الجمعة 22 نوفمبر في مدينة بوخارست برومانيا، وستبدأ فاعليات القرعة في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

بالنظر إلى المنتخبات التي تأهلت فعلياً إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 فسيتم تقسيمهم إلى 4 مستويات كالتالي:

التصنيف الأول: إيطاليا، بلجيكا، أوكرانيا، إنجلترا، هولندا، إسبانيا.

التصنيف الثاني: بولندا، فرنسا، الدنمارك، كرواتيا، ألمانيا، التشيك.

التصنيف الثالث: روسيا، البرتغال، سويسرا، تركيا، النمسا، السويد.

التصنيف الرابع: فنلندا، المجر، أيسلندا، البوسنة والهرسك، أسكتلندا، جورجيا.

وسيتم سحب منتخب واحد من كل وعاء لتوزيعهم في المجموعات الـ6.