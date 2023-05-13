ملايين مضمونة وغيرها منتظرة .. مكاسب جولة الولايات المتحدة تساعد برشلونة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة سيحصل على مبلغ مالي كبير نظير جولته التي سيخوضها في الولايات المتحدة في الصيف.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن النادي الكتالوني سيحصل على 12 مليون يورو مضمونة نظير مشاركته في الجولة الصيفية في الولايات المتحدة.
وسيلعب برشلونة ضد يوفنتوس وآرسنال وميلان وريال مدريد في يوليو المقبل خلال الجولة التي تستغرق عدة أيام.
ومن المنتظر أن يرتفع ذلك المبلغ إلى 14 مليون يورو نظير المنتجات التي سيبيعها النادي خلال فترة تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية.
جدير بالذكر أن برشلونة يعاني ماليًا في الوقت الحالي من أجل تسجيل عقود لاعبيه بابلو جافي ورونالد أراوخو وأليخاندرو بالدي.
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