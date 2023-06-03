ملايين السعودية تُغري نجم تشيلسي وتمنعه من الانضمام إلى برشلونة

هل ينضم نجم تشيلسي إلى الدوري السعودي؟

مازالت الأندية السعودية تُطارد النجوم العالميين، من أجل ضمهم إلى دوري روشن السعودي بداية من الموسم المقبل، وهذه المرة العروض طالت أحد نجوم تشيلسي الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "fotorspor" التركية، على أن الجابوني بيير أوباميانج تلقى عرضًا من فنربخشه التركي، ولكنه رفضه لرغبته في العودة إلى فريقه برشلونة الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن العرض المالي الضخم التي تلقاه أوباميانج من السعودية، قد يمنعه من العودة إلى برشلونة مرة أخرى.

وبعد ظهور العرض المالي الضخم من السعودية، قرر أوباميانج النظر في العروض التي تلقاها مؤخرًا، لاختيار بينها، وقد يوافق عليه خلال الفترة المقبلة.

ولم يتم الكشف عن الفريق الذي يستهدف التعاقد مع أوباميانج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.