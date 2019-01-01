أندية الرياض في ورطة باستثناء الهلال

جامعة الملك سعود ملعب نادي الهلال خارج الحسابات

ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود أزمة مرتقبة لأندية الرياض خلال الفترة المُقبلة، بسبب عدم وجود ملاعب كافية للفريق.

صحيفة "الرياض" قالت أن أندية مدينة الرياض في أزمة عدم وجود ملاعب باستثناء ملعب جامعة الملك سعود، بعد أن أُغلق ملعبا استاد الملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد في الرياض أبوابهما عن استقبال مباريات رسمية أو ودية بنهاية مواجهات أمس الجمعة.

ملاعب الرياض ستخضع للصيانة، حيث ستدخل فترة الزراعة الشتوية، بالإضافية إلى فعاليات موسم الرياض الذي سيقام منتصف أكتوبر ولمدة شهرين.

ومن المنتظر أن يتم فتح الأبواب لتلك الملاعب مع بداية يناير القادم، مع استكمال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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يُذكر أن ملعب جامعة الملك سعود ملعب نادي الهلال خارج الحسابات، حيث سيواصل خوض مبارياته على ملعبه.