ملاعب البريميرليج أكثر أمنًا من السوبر ماركت

رسائل مطمئنة للاعبين الخائفين من عودة الدوري الإنجليزي الممتاز

يشعر لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي بالخوف من استئناف النشاط الرياضي وسط إصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا.

واعترض العديد من اللاعبين على استئناف النشاط في ذلك الوقت خاصة مع اكتشاف حالات إيجابية جديدة بين صفوف الأندية الإنجليزية والأوروبية.

ولكن القائمين على اللعبة يحاولون جعل المسألة أكثر أمنًا، وفي نفس الوقت يحاولون إيصال ذلك إلى اللاعبين حتى لا يشعروا بقلة التقدير.

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وسيتم إبلاغ لاعبي الدوري الممتاز هذا الأسبوع بالعودة إلى التدريب وستكون المباريات أكثر أمانًا من الذهاب إلى السوبر ماركت

ويأتي ذلك في الوقت الذي ستحذر فيه الحكومة يوم الإثنين أن جميع الرياضات يجب أن تظل بعيدة عن التجمعات الجماهيرية الكبيرة.

وبذلك ستبقى كرة القدم والرياضات الرئيسية الأخرى بدون حضور جماهيري، حيث لن يسمح بأي حضور للجماهير حتى الخريف على الأقل.

وفي نفس الوقت، ستقدم الأندية فحصين أسبوعيًا للاعبيها من أجل التأكد من عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا، ويمكنك الاطلاع على بقية الكواليس والتفاصيل الممهدة لعودة البريميرليج من هنا.

القصة الكاملة.. متى يعود الدوري الإنجليزي؟

وبذلك ستكون النتيجة النهائية لكل الإجراءات التي تحدث في الوقت الحالي هو أن تكون الملاعب آمنة وأن يشعر اللاعبون أنهم سيذهبون للملاعب وكأنهم يذهبون إلى السوبر ماركت خلال فترة الحجر الصحي.