ملاحقة كنو مستمرة .. النصر يعلنها: مركز التحكيم ملجأنا

النصر يحتج رسميًا بعد مشاركة كنو في ديربي الرياض

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا اليوم الإثنين، التقدم باحتجاج رسمي، عقب ديربي الرياض أمام الهلال.

التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، حسم ديربي الليلة، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

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Shahid

وعقب المباراة، صرح مسلي آل معمر؛ رئيس العالمي، للصحافة مؤكدًا تقدم ناديه باحتجاج رسمي أمام اتحاد الكرة السعودي، على مشاركة محمد كنو؛ لاعب وسط الزعيم، في المباراة.

وأوضح رئيس النصر أنه يتوقع رفض اتحاد القدم للاحتجاج، مشيرًا إلى أنه سيلجأ لمركز التحكيم الرياضي السعودي بعدها، معربًا عن ثقته في قوبل الاحتجاج وقتها.

ويأتي اعتراض النصر بداعي عدم انتهاء مدة إيقاف اللاعب الموقعة عليه من قبل غرفة فض المنازعات، على خلفية قضية توقيعه للنصر في يناير ثم تمديد عقده مع الزعيم بعدها، لكن وفقًا للتقارير الصحفية فإن إيقاف كنو (4 أشهر منذ مايو الماضي) انتهى، في ظل احتساب فترة التوقف الدولي التي استمرت لشهرين منذ 17 أكتوبر الماضي، ضمن مدة العقوبة، فيما يرفض البعض اعتبار هذه المدة ضمن فترة الإيقاف.

يذكر أن الباطن كان قد تقدم أيضًا باحتجاج على مشاركة كنو بعد مواجهة الهلال في الجولة التاسعة، لكن رُفض احتجاجه، لعدم اكتمال الإجراءات الشكلية.