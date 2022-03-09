ملابس بيضاء وعلم إسبانيا .. مبابي يثير الجدل في مدريد

مرة أخرى يثير المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الجدل حول مستقبله، وهذه المرة خلال تواجده مع باريس سان جيرمان في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويستعد باريس لمواجهة نظيره المدريدي، مساء اليوم، الأربعاء، في إطار إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبطبيعة الحال يصحب وجوده في مدريد، المزيد من التكهنات بخصوص مصيره، وإمكانية توقيعه لريال بالمجان الصيف القادم بعد نهاية عقده مع باريس.

ماذا فعل مبابي؟

اللاعب نشر صورة له مرتديًا ملابس بيضاء على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو ما أثار ضجة واسعة.

وظهر في الصورة بصحبة أحد المعجبين به في مدريد، ونشر صورتين من داخل ملعب سانتياجو برنابيو، في إشارة فهمها البعض تؤكد إعجابه بالمكان الذي قد يلعب به بشكل منتظم الموسم القادم.

وبالإضافة إلى ذلك قام بوضع علم إسبانيا في تعليقه على الصور المنشورة، لتقوم الجماهير الإسبانية بمطالبته بالبقاء في مدريد وعدم العودة إلى باريس.

ما هو موقف باريس من التأهل؟

مبابي تعرض لإصابة قوية في تدريبات النادي الفرنسي هذا الأسبوع، وكانت هناك شائعات حول عدم مشاركته، ولكن يبدو أنه سيلعب بشكل طبيعي.

ويدخل باريس اللقاء بأفضلية التقدم بهدف دون رد على ملعب حديقة الأمراء، ليصبح ريال في حاجة إلى التعويض للوصول إلى دور الثمانية.

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