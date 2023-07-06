مكافأة لصموده أمام النصر.. مانشستر يونايتد يرفع عرضه لضم أونانا

الحارس الكاميروني لا يستعد المدرب إريك تين هاج للتخلي عنه

لا يبدو مانشستر يونايتد مستعدًا لعدم تلبية طلبات مدربه إريك تين هاج بشأن الكاميروني أندريه أونانا الذي يطمح المدرب الهولندي في انضمامه إلى كتيبة الشياطين الحمر بدءًا من الموسم المقبل.

وكان أونانا نفسه قد اختار مانشستر يونايتد، في خضم رغبة أخرى ملحة من نادي النصر السعودي في الحصول على خدمات الحارس الكاميروني.

مكافأة على هذا الصمود أمام العرض السعودي، تشبث مانشستر يونايتد به أكثر، وأوردت شبكة "إي إس بي إن" أن العملاق الإنجليزي رفع عرضه لإنتر ميلانو إلى 50 مليون يورو من أجل ضم الحارس الكاميروني.

إلا أن الشبكة أوردت أن هذا لا يزال دون مستوى ما يطلبه إنتر ميلانو، والذي يقدر بحدود الـ 70 مليون يورو، أي أن إنتر يعتزم رفع القيمة بنحو 20 مليون يورو إضافية لترك عقد حارسه.