"مكافأة خاصة للفوز ببطولة" .. الاتحاد يرصد راتبًا ضخمًا في عقد لوران بلان!

الاتحاد تعاقد رسميًا مع لوران بلان لمدة موسمين..

رصد نادي الاتحاد، راتبًا ضخمًا لمدربه الجديد، الفرنسي لوران بلان، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الجديد.

وأعلن نادي الاتحاد، عن تعاقده رسميًا مع المدرب لوران بلان، وتم الكشف عن تفاصيل العقد الذي يستمر لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم آخر حتى صيف 2027.

ووفق منصة (Sports Zone)، فإن راتب لوران بلان مع الاتحاد، يبلغ 10 ملايين يورو سنويًا، بإجمالي 20 مليون يورو في عقده، مع رصد مكافأة تقدر بمبلغ 8 ملايين يورو، في حال التتويج بلقب دوري روشن السعودي.

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وينطلق لوران بلان، إلى إسبانيا، من أجل حضور معسكر الاتحاد في مدينة أليكانتي، حيث يبدأ اللاعبون الفترة التحضيرية الأولى، لمدة 16 يومًا، قبل التوجه إلى مدينة فارو في أقصى جنوب البرتغال، في الفترة بين 27 يوليو، حتى 3 أغسطس المُقبل.

وأشارت تقارير إلى تعاقد الاتحاد مع لوران بلان، بناءً على شرط القائد الفرنسي كريم بنزيما، لإدارة النادي، باستقطاب مدرب ناطق للغة الفرنسية، الأمر الذي دفع الإدارة لإيقاف المفاوضات مع الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، في مراحلها الأخيرة.

ويتولى لوران بلان قيادة الاتحاد، خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي تم إنهاء التعاقد معه، بعد تحقيق نتائج كارثية خلال موسم 2023-2024، بعد الخروج خالي الوفاض من كافة المسابقات، واحتلال المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، الذي حرم العميد من المشاركة في البطولات الآسيوية خلال الموسم المُقبل.