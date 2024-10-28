مكافآت تبلغ مليون يورو.. صراع نايكي وأديداس يفرض كلمته على حفل الكرة الذهبية!

ماذا يحدث في فرنسا؟

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول مساء اليوم الإثنين بمسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

ويعتبر فينيسيوس جونيور، الذي قاد ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، الأوفر حظًا لحصد الجائزة، إلا أن الصراع على أشده بين الشركات الرياضية، التي تعتبر فوز أحد اللاعبين (تحت رعايتها) بمثابة انتصار كبير.

وحسب صحيفة "ريليفو" الفرنسية، فإن شركة نايكي تأتي في صدارة المرشحين للجائزة، إذ تمتلك حق رعاية "فينيسيوس، ورودري (الذي كان له دور حاسم في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي ومنتخب إسبانيا ببطولة أوروبا)".

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وسوف تعود نايكي إلى جانب "أفضل لاعب في العالم"، بعد غياب 6 سنوات، منذ تتويج لوكا مودريتش بالجائزة في 2018.

أما أديداس فلا تملك سوى أمل ضئيل مع جود بيلينجهام، لكنها تحظى بفرص أكبر في فئة السيدات مع أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة، رغم المنافسة القوية من زميلتها كارولين هانسن التي تدعمها نايكي.

وتتضمن عقود اللاعبين مع الشركات الرياضية مكافآت إضافية يحصلون عليها عند تحقيق إنجازات معينة، مثل الفوز بجائزة الكرة الذهبية، يمكن أن تصل إلى مليون يورو أو تزيد، وتشمل هذه العقود شروطًا معينة، مثل ارتداء ملابس العلامة التجارية في جميع الأنشطة الرياضية، بما في ذلك مقابلة مجلة فرانس فوتبول التي تمنح الجائزة.