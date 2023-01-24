مكاسب تشيلسي تتواصل .. مودريك يتفوق على هالاند ونونيز!

مودريك دخل إلى الدوري الإنجليزي بعاصفة حقيقية، وتمكن من التفوق على العديد من نجوم البطولة في إحصائية مميزة.

يواصل نادي تشيلسي جني المكاسب من التعاقد مع ميخايلو مودريك خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما تم الكشف عن أن الجناح الأوكراني أصبح أسرع لاعب في الدوري الإنجليزي.

بالسرعة ليست بالطبع سوى عنصر واحد من العناصر التي يجب أن يمتلكها أي لاعب حاليًا في كرة القدم، إلى جانب القوة واللياقة البدنية وذكاء الملعب والمهارة في التعامل مع الكرة، ومع ذلك، فإن السرعة قد تكون عاملًا مميزًا لأي لاعب.

النسخة الإنجليزية من "جول.كوم" كشفت أن مودريك حاليًا هو أسرع لاعب في الدوري الإنجليزي، متفوقًا على لاعبين أمثال إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، ومحمد صلاح وداروين نونيز ثنائي نادي ليفربول.

مودريك، الذي سجل ظهوره الأول مع تشيلسي أمام ليفربول يوم السبت في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، سرعة وصلت إلى 36.63 كلم/ساعة.

رقم مودريك أعلى بقليل من رقم نجم إيفرتون أنتوني جوردون، الذي بلغت سرعته القصوى 36.61 كلم/ساعة، وتبعه نونيز وهالاند، حيث بلغت سرعة الثنائي 36.53 كلم/ساعة و36.22 كلم/ساعة على الترتيب.

سرعة مودريك القصوى في موسم 2022-23 تقترب من أقصى سرعة في موسم 2021-22 من الدوري الإنجليزي، والتي بلغت 36.7 كلم/ساعة، وسجلها الألماني أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي في ذلك الوقت، ومدافع ريال مدريد الحالي.

وفي نفس الموسم، بلغت أقصى سرعة للنجم المصري محمد صلاح 36.6 كلم/ساعة، وجاء خلفه أداما تراوري لاعب وولفرهامبتون، بسرعة بلغت 36.6 كلم/ ساعة.

من هو أسرع لاعب في الدوري الإنجليزي 2022-23