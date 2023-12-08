مكاسب الديربي المصغر .. الثقة تعود إلى ثنائي النصر ولويس كاسترو يخرج من النفق المظلم

ليلة سعيدة لنادي النصر في ديربي الرياض المصغر

SHAHID

"نحن نثق بكم".. هكذا رفعت جماهير نادي النصر، لافتة لنجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال مواجهة الرياض، مساء اليوم الجمعة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر فاز على نادي الرياض (4-1)، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

هذه اللافتة؛ كان الهدف منها إعادة الروح إلى نجوم قلعة العالمي؛ بعد الخسارة في ديربي الرياض الكبير أمام الهلال، بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الماضية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

نجوم النصر والجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، كانوا على قدر المسؤولية، وقدموا مباراة جيدة للغاية أمام الرياض، حتى ولو كان الخصم ضعيفًا.

نقاط مضيئة في مباراة النصر والرياض

ومن أبرز نقاط المباراة؛ استعادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، تألقه من جديد؛ بعد ظهوره السيء أمام الزعيم الهلالي.

ويبدو أن رونالدو، كان يلعب الديربي الأخير؛ وهو غير جاهز 100% بالفعل؛ بسبب إصابته على مستوى الرقبة، بينما عندما ظهر أمام الرياض وهو سليم، استعاد تألقه من جديد.

أيضًا.. ظهر السنغالي ساديو ماني، جناح نادي النصر، بمستواه المعهود الذي جاء بسببه إلى العالمي؛ حيث صنع هدفين، وتلاعب بدفاعات المنافس؛ ليرد على الانتقادات التي وجهت له مؤخرًا.

ماني تعرض لانتقادات عنيفة، خلال الفترة القليلة الماضية؛ بسبب تراجع مستواه المخيف، وسط مطالبات بالاستغناء عنه أو إجلاسه على دكة البدلاء؛ الأمر الذي دفع اللاعب بنفسه، لتقديم اعتذاره إلى الجماهير النصراوية، بعد الديربي المصغر أمام الرياض.

كذلك.. واصل متوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا، الحصول على الثقة من الجهاز الفني للفريق النصراوي، بمشاركته من جديد في التشكيل الأساسي؛ بعد البداية السيئة، التي جعلت صحف العالم، تتحدث عن عدم سعادته في المملكة.

ويُمكن القول في النهاية؛ إن مباراة الرياض، أنقذت كاسترو من الدخول في النفق المظلم بالنصر؛ حيث ظهر المدرب البرتغالي، متوترًا للغاية في البداية.

كاسترو اعترض كثيرًا على قرارات الحكم، ودخل في صدامات عديدة معه؛ قبل أن يطمئن قلبه، ويجلس على دكة البدلاء هادئًا؛ خاصة بعد تسجيل الهدف الثاني في المباراة.

وكان أي تعثر جديد لكاسترو مع النصر؛ بعد الهزيمة من الهلال، والتعادل الآسيوي أمام استقلال دوشنبه الطاجيكستاني؛ سيجعل الفريق يدخل مرحلة الشك، خلال الفترة القادمة.

وتتمنى الجماهير النصراوية، أن تكون مباراة الرياض؛ بمثابة البدء من الصفر مجددًا، على أمل اللحاق بنادي الهلال، الذي يتصدر جدول تريب دوري روشن السعودي، بفارق 7 نقاط كاملة.

SHAHID