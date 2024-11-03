فيديو | خدعوه في محلق الحلاق.. شعار توتنهام على صدر إيدين هازارد

لقطة طريفة يتعرض لها إيدين هازارد...

تعرض إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، وريال مدريد، الأسبق إلى مقلب طريف من أحد الحلاقين المشهورين في إنجلترا.

ونشر أحمد السناوي أحد أشهر حلاقي شعر لاعبي كرة القدم، مقطع فيديو وهو يمزح فيه مع النجم البلجيكي، إذ وضع قميص توتنهام، على الغطاء الذي يرتديه اللاعب وقام بتصويره.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن السناوي، يعتبر الحلاق المفضل بالنسبة للعديد من اللاعبين مثل فيل فودين، ولاعبي تشيلسي، لاقتراب محله الخاص من مقر تدريبات البلوز.

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وأشار التقرير إلى أن هازارد صاحب الـ 33 عامًا، كان يزور الحلاق لسنوات طويلة، وبعد مقلب اليوم قال له ضاحكًا: "يا أخي، ماذا تفعل يا رجل؟".

جدير بالذكر أن هازارد، قد أعلن اعتزاله بشكل رسمي، في أكتوبر من العام الماضي، بعد مسيرة مليئة بالإنجازات، مع ليل، ثم تشيلسي وأخيرًا ريال مدريد.