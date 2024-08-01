"سيبدو غبيًا إذا رحل الآن" .. مقطع فيديو يبهر جماهير ليفربول بفلسفة سلوت وتوهج محمد صلاح!

هدف في شباك آرسنال يبعث الاطمئنان في معسكر الريدز!

نجح أحد مشجعي ليفربول في التقاط مقطع فيديو مميز من المدرجات، يظهر مدى جودة الفريق في بناء الهجمات والوصول إلى مرمى المنافس خلال مواجهة آرسنال الودية، التي حسمها الريدز بنتيجة (2-1).

تقدم ليفربول في الشوط الأول بثنائية عبر النجم المصري محمد صلاح والبرتغالي فابيو كارفاليو، قبل أن يقلص كاي هافيرتز النتيجة لصالح آرسنال في الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني لم ينجح كلا الفريقين في تغيير النتيجة.

وأثار الهدف الافتتاحي للمباراة إعجاب جماهير ليفربول، حيث بدأت رؤية المدرب الجديد، الهولندي آرني سلوت تتضح على شكل هجوم الفريق، بعدما قام اللاعبون بتمريرات سريعة من لمسة واحدة حتى جعل هارفي إليوت زميله صلاح في مواجهة المرمى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولا يزال أنصار الريدز ولاعبوه يحاولون التكيف مع التغيير في الأسلوب بعد رحيل الألماني يورجن كلوب بنهاية الموسم الماضي، لكنهم بدأوا في استيعاب الطريقة التي يريد سلوت أن يلعب بها.

وأظهر هدف صلاح مزيجًا من القدرة على التدرج بالكرة والتمرير الدقيق واللمسة النهائية النموذجية من المصري الذي يبدو أنه مستعد للبقاء في النادي لموسم آخر.

وقال المشجع: "قررت التسجيل لمدة دقيقة وسجلت هدف محمد صلاح!، ليشارك المعلقون في تحليل الهدف، حيث قال أحدهم: "هذه التمريرة لا تصدق. مو لا يزال على بعد 10 ياردات داخل نصف ملعبنا في المرة الأخيرة التي رآه فيها هارفي، وقام بوزنها بشكل مثالي".

وأضاف: "تخيل كم سيبدو غبيًا إذا لم يواصل مسيرته. نحن حقًا لا نمنح هارفي الفضل الكافي للأشياء التي يفعلها بشكل جيد".

يذكر أن ليفربول سيواجه منافسه مانشستر يونايتد في آخر مباراة ودية له بالولايات المتحدة، قبل العودة إلى إنجلترا لخوض مباريات ودية أخرى قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.