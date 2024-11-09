مارس نشاطه في مقصورة البرنابيو.. القبض على رئيس شرطة مدريد في قضية مخدرات

نبأ صادم..

ألقي القبض على رئيس قسم الجرائم الاقتصادية في الشرطة الوطنية بمدريد، بعد اتهامه بالتورط في "قضية مخدرات".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن "رئيس الشرطة كان من رواد المقصورة الشرفية في ملعب ريال مدريد سانتياجو برنابيو، كما حضر أيضًا مباريات في واندا ميتروبوليتانو (معقل أتلتيكو مدريد)، ويُعتقد أنه كان يدير جزءًا من أعماله في هذه الأماكن".

ونقلت الصحيفة الإسبانية ما ذكره أحد المواقع عن مصادر بالشرطة، إن "رئيس قسم الجرائم الاقتصادية في الشرطة الوطنية بمدريد، جرى اعتقاله يوم الجمعة الماضي، في إطار عملية لمكافحة المخدرات".

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وواصلت: "لاحظ المحققون أنه كان يتردد على المناطق الأكثر حصرية في كلا الملعبين، ويُعتقد أن هذه الزيارات كانت تستخدم لإجراء صفقات والاتصال بآخرين اعتادوا على حضور المباريات في المقصورات".

وختمت: "تم العثور في منزله على العديد من تراخيص سيارات الأجرة الفاخرة التي يُشتبه في أنه كان يتاجر بها، وحوالي 20 مليون يورو مخبأة في جدران منزله الفاخر".