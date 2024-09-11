بدء تنصيب مقصلة روبرتو مانشيني .. تحرك عاجل لعودة هيرفي رينارد للسعودية!

هل يعود رينارد مجددًا لقيادة الأخضر؟

يبدو أن مستقبل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني مع المنتخب السعودي أصبح ضبابيًا، بعد نتائج الفريق خلال الفترة الماضية تحت قيادته.

الأخضر تعادل ضد إندونيسيا بالجولة الأولى ضمن منافسات الدور الثالث، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، قبل الفوز بصعوبة على الصين بهدفين لهدف بالجولة الثانية.

وكشفت قناة "العربية" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن تلقي المدرب الفرنسي هيرفي رينارد اتصالات من أجل العودة لقيادة المنتخب السعودي في فترة ثانية.

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وكان رينارد يتولى تدريب الأخضر قبل التعاقد مع مانشيني، ولكنه رحل بعدما تلقى عرضًا لتدريب منتخب فرنسا للسيدات، الذي لم ينجح في تحقيق أي إنجاز معه.

وهناك مطالبات إعلامية كبيرة خلال الوقت الحالي، بإقالة مانشيني من تدريب الأخضر، بسبب عدم القناعة بما يقدمه الأخضر تحت قيادته.