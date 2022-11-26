مقزز ومحرج .. تصرف مكيني الغريب يثير الغضب ضد نجم يوفنتوس

تصرف غريب من لاعب وسط الولايات المتحدة

بدر تصرف غريب من لاعب وسط الولايات المتحدة الأمريكية وستون مكيني أثناء لقاء إنجلترا بكأس العالم يثير غضب الجمهور.

إنجلترا تعادلت سلباً مع أمريكا مساء الجمعة بمشاركة نجم يوفنتوس الذي كان من أبرز لاعبي اللقاء واقترب من هز الشباك.

وفي الدقيقة 38، قام مكيني بتصرف غريب بمسح العرق عن يديه في أحد المصورين الجالسين على حدود الملعب، وسط دهشة الرجل وزميله بجواره.

Weston McKennie using a photographers shirt to dry off his hand 😂 pic.twitter.com/xKpTD6GNcP — CBS Sports (@CBSSports) November 25, 2022

الجمهور وحتى البعض من المحللين في ستوديوهات التحليل هاجموا اللاعب على تصرفه الذي اعتبروه لا يعبر عن الاحترام للمصور الذي يؤدي عمله.

مكيني يعد من أبرز نجوم الفريق الأمريكي الحالي، ويلعب مع يوفنتوس منذ سنتين عندما انضم له من شالكه على سبيل الإعارة التي تحولت لانتقال نهائي بعد إثبات نفسه مع السيدة العجوز.