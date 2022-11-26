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إنجلترا vs الولايات المتحدة

مقزز ومحرج .. تصرف مكيني الغريب يثير الغضب ضد نجم يوفنتوس

هيثم محمد
9:52 ص غرينتش+2 26‏/11‏/2022
Weston Mckennie Gfx
تصرف غريب من لاعب وسط الولايات المتحدة

بدر تصرف غريب من لاعب وسط الولايات المتحدة الأمريكية وستون مكيني أثناء لقاء إنجلترا بكأس العالم يثير غضب الجمهور.

إنجلترا تعادلت سلباً مع أمريكا مساء الجمعة بمشاركة نجم يوفنتوس الذي كان من أبرز لاعبي اللقاء واقترب من هز الشباك.

وفي الدقيقة 38، قام مكيني بتصرف غريب بمسح العرق عن يديه في أحد المصورين الجالسين على حدود الملعب، وسط دهشة الرجل وزميله بجواره.

الجمهور وحتى البعض من المحللين في ستوديوهات التحليل هاجموا اللاعب على تصرفه الذي اعتبروه لا يعبر عن الاحترام للمصور الذي يؤدي عمله.

مكيني يعد من أبرز نجوم الفريق الأمريكي الحالي، ويلعب مع يوفنتوس منذ سنتين عندما انضم له من شالكه على سبيل الإعارة التي تحولت لانتقال نهائي بعد إثبات نفسه مع السيدة العجوز.

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