مقزز ومحرج .. تصرف مكيني الغريب يثير الغضب ضد نجم يوفنتوس

بدر تصرف غريب من لاعب وسط الولايات المتحدة الأمريكية وستون مكيني أثناء لقاء إنجلترا بكأس العالم يثير غضب الجمهور.

إنجلترا تعادلت سلباً مع أمريكا مساء الجمعة بمشاركة نجم يوفنتوس الذي كان من أبرز لاعبي اللقاء واقترب من هز الشباك.

وفي الدقيقة 38، قام مكيني بتصرف غريب بمسح العرق عن يديه في أحد المصورين الجالسين على حدود الملعب، وسط دهشة الرجل وزميله بجواره.

Weston McKennie using a photographers shirt to dry off his hand 😂 pic.twitter.com/xKpTD6GNcP