مقتل مشجعين للسويد في بلجيكا وقرار تاريخي بإلغاء المباراة بين الشوطين!

الشرطة تبدأ التحقيقات!

تعرض شخصين يرتديان قميص منتخب السويد لإطلاق النار في بلجيكا على هامش مباراة الفريقين في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وفتحت الشرطة تحقيقاتها في الواقعة، التي وقعت بالقرب من ملعب المباراة، بالتحديد على بعد خمسة كيلو مترات منه، ومن المنتظر أن تخرج ببيان قريبًا.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي شخص يركض خلف الآخر ومعه سلاح، ليقوم بعدها كلاهما بالدخول لمبنى ويُسمع دوي إطلاق النيران، ويخرج شخص يرتدي سترة بلون برتقالي فارًا من المبنى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الوقت نفسه قرر نجوم الفريقين ألا يكملا المباراة، بعد وصول الأخبار لهم وتم نشر بيان بالقرار بأربعة لغات وقامت الجماهير بالتصفيق.

كما قررت الشرطة منع الجماهير من الخروج من الملعب حتى يصبح الوضع آمن بشكل تام عليهم في شوارع العاصمة البلجيكية بروكسيل.

جدير بالذكر أن منتخب يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في مجموعته برصيد سبعة نقاط، خلف بلجيكا صاحبة الـ 17 نقطة والنمسا صاحبة الـ 16 نقطة.