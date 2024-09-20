مقترح ثوري من بلاتيني: كرة القدم لا تحتاج 11 لاعبًا!

الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي يتقدم بمقترح جديد!

كشف ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن مقترح جديد يخص اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

جاء هذا في تصريحات منقولة على لسانه عبر "راديو مونتي كارلو"، حيث أكد أن كرة القدم أصبحت لا تحتاج لوجود 11 لاعبًا في كل فريق.

وقال بلاتيني: "ربما يجب أن نزيل لاعبًا من كل فريق، وأن نلعب المباريات بعشر لاعبين فقط".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "نحن نلعب بـ 11 لاعبًا منذ عام 1900 ووقتها كان اللاعبون يركضون بشكل أقل، وسرعتهم قليلة عما هو عليه الوضع اليوم، لقد كانوا بدنيًا بحالة أضعف".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية كشفت أنه ستتم إعادة محاكمة السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا السابق، والفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي في تهم الفساد والتربح من وراء مناصبهم في مارس من العام القادم.