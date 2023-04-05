مقالب رمضان | عندما ألقت الشرطة القبض على دي ماريا بتحريض دافيد لويز!

الكاميرا الخفية البرتغالية تصدم نجم الأرجنتين.

ارتبطت المواقف المضحكة والطرائف، أو ما يعرف بإسم "المقالب" بشهر رمضان الكريم، حتى أصبح الأمر أشبه بالتراث الشعبي، أو كمظهر احتفالي وترفيهي في الشهر الكريم، مما يضفي نكهة وأجواء جميلة بداعي إدخال الفرحة على القلوب، لكن بعض من هذه المواقف قد تثير الذعر أو الصدمة في نفوس من يتعرضون لها.

أنخيل دي ماريا نجم الأرجنتين ويوفنتوس كان بطلًا لأحد المزحات الضاحكة أثناء بداية بزوغ نجمه في بنفيكا، بتدبير دافيد لويز زميله آنذاك في الفريق البرتغالي.

تواجد دي ماريا مع لويز في بنفيكا منذ عام 2007، قبل أن ينتقل كلًا منهم إلى عدة نوادٍ أخرى خلال مسيرتهم الطويلة، وخلال فترة الزمالة قام المدافع البرتغالي بتدبير مقلب في دي ماريا، بالشراكة مع أحد برامج الكاميرا الخفية في البرتغال.

وذاع صيت الموقف بعد عدة سنوات، خاصة عندما انتقل الجناح الأرجنتيني إلى ريال مدريد في صيف 2010.

يبدأ المشهد بمحاولة دي ماريا الخروج من جراج سيارات، في وجود رجلين من الشرطة يقومون باستجوابه طالبين منه رخصة القيادة بسبب اتهامه بالقيادة بسرعة زائدة، وأثناء خروجه بالسيارة، تقوم سيدة بالارتطام بسيارته، ليتدخل رجال الشرطة ويقومون بإخراج النجم الأرجنتيني من السيارة وتكبيله مستخدمين -كلبشات الشرطة-، عندما طلب أن يقوم باستخدام هاتفه قوبل بالرفض من قبل الشرطيين.

وخلال الموقف يمر أحد الأشخاص ويبدو عليه حالة السكر، حيث يقوم بتوجيه عبارات غير لائقة لرجال الشرطة، ليقوما بالقبض عليه ووضعه بجوار دي ماريا، ليقوم الرجل بمحاولة استفزاز اللاعب الأرجنتيني وينجح في إثارة غضبه بالفعل حيث يحاول التعدي عليه.

وفي النهاية يظهر دافيد لويز ويحتضن زميله كاشفًا له أنه كان ضحية أحد مقالب الكاميرا الخفية.