"مقاطعة مبابي لمنتخب فرنسا".. أزمة تصريحات لو جرايت تتجاوز المدى!

مبابي يرفض اللعب لمنتخب فرنسا!

كشف دانييل ريولو الصحفي الإيطالي، خلال حيدثه على راديو "مونت كارلو" الفرنسي أنه إذا ظل بقاء نويل لو جرايت في منصبه كرئيس للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فقد يكون لذلك عواقب على المسيرة الدولية لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

وقال دانييل ريولو خلال حوار إذاعي: "إذا تمسك لو جرات بهذه الطريقة حتى عندما لا يمكن الدفاع عنها، فما الذي سنصل إليه؟ بصراحة أنا أؤمن بمقاطعة مبابي لمنتخب فرنسا وأعتقد أنه قادر على فعل شيء من هذا القبيل".

وأضاف: "لقد قلنا مدى الأهمية البالغة لتغريدته، لكنني لا أعتقد أن ديدييه ديشان تعامل مع هذا التدخل جيدًا".

وواصل: "مبابي الذي تصادم مع رئيس الاتحاد من خلال تجاوز المدرب أعتقد أن ديشان لم يقدر ذلك دعونا لا ننسى أن ديشان يدعم لنويل لو جرايت لأنه بعد 48 ساعة من الوقائع الأولى بعد 24 ساعة من إعلان سونيا سويد، لم يتحدث ديدييه ديشان لا يزال متضامنًا مع لو جرايت إنني أخاطب كل أولئك الذين يعشقون ديشان عن أي رجل نتحدث؟ ما النتيجة المنتظرة من شخص يواصل دعم نويل لو جرايت".

وأتم: "مبابي سيكون قائد البلوز المستقبلي أتخيل كما فعل بالنسبة للعقود وكما فعل في مداخلته أول أمس أتخيله قادرًا على مقاطعة البلوز بقوله: "أنا لن ألعب لمنتخب فرنسا طالما أن لو جرايت هو الرئيس بكل ما يمثله"، أعتقد أنه قادر على فعل ذلك".